Alane Dias aposta em look sustentável para ensaio da Grande Rio; veja imagens

A atriz Alane Dias escolheu um look 100% reciclado para o ensaio na quadra da Acadêmicos do Grande Rio, nesta terça-feira (28). Em verde e vermelho, que representam as cores da escola de samba de Duque de Caxias, ela apostou o visual inovador composto por top feito pela parte plástica das garrafas PET e saia formada por tampas.

Todo o material usado na criação das peças foi coletado manualmente pela stylist Aline Dias e pela designer Sandra Lima, que assinam a produção.

Alane Dias usa look sustentável (Fotos: @rafaelreisr @antonionetto)

O figurino reforça a relação de Alane com a natureza e com a conscientização ambiental. “Acho muito legal quando a moda é usada para passar uma mensagem. Estou feliz em poder falar sobre isso no Carnaval, principalmente em um ano tão importante para o Brasil, com a COP 30 acontecendo em Belém. A gente precisa se preocupar mais e estar mais atento à causa ambiental, à preservação das nossas florestas”, afirma.

VEJA MAIS

Responsável pela elaboração do look, a stylist Aline Dias conta que a ideia partiu do desejo da artista em usar uma produção sem origem animal e totalmente sustentável, sem deixar de lado a beleza. “O processo de recolhimento dos materiais foi totalmente manual e isso traz uma carga simbólica muito forte para o resultado final. E a gente ainda conseguiu, sem usar nenhum tipo de tintura, manter as cores da Grande Rio”, completa.

Alane fará sua estreia no carnaval carioca em 4 de março, desfilando como musa da Grande Rio. A escola de samba fará uma homenagem ao Pará com o samba-enredo “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”.