Musa da Grande Rio, Mariana Goldfarb visita Belém ao lado de Alane Dias e se prepara para o Carnaval

Em preparação para seu segundo desfile como musa da Acadêmicos do Grande Rio, Mariana Goldfarb fez uma visita especial a Belém para conhecer a cultura e história que inspiram o samba-enredo da escola de samba para o Carnaval 2025. Nesta quinta-feira (23), a modelo compartilhou um vídeo da viagem, guiada pela ex-BBB e paraense Alane Dias, em seu Instagram.

Apesar da publicação ser recente, a viagem aconteceu em dezembro de 2024. Nas imagens, ela aparece explorando pontos turísticos, provando pratos típicos, dançando ao som de carimbó, nadando e vivenciando a cultura local. O vídeo foi postado em parceria com a conta oficial da Grande Rio.

"O samba enredo da @granderio esse ano vem todinho do Pará, e como uma musa disciplinada que sou, voei pra Belém pra conhecer mais sobre essa terra forte,com tanta história e entender cada vez mais, de pouquinho em pouquinho sobre o nosso carnaval. Tudo isso acompanhada da minha amiga maravilhosa, gata pra cacete @alane. Vamo aquecer pro carnaval?? Quem aí tá animado?", escreveu na legenda.

A Acadêmicos do Grande Rio terá o enredo "Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós", que promete levar a cultura paraense ao Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

No final do ano passado, Mariana já havia postado um vídeo com alguns momentos de sua passagem pelo Pará. "Esse final de semana eu fui conhecer Belém do Pará e, a princípio, fui entender um pouco mais sobre o tema do samba-enredo da Grande Rio, que é a escola que eu me aproximei no passado. Lembra que eu vim de musa? Então, continuo, esse ano, sendo da família", disse na narração do vídeo.

"Havia estudado sobre o nosso samba, sobre a história do Pará, e comecei, sem querer uma história de amor. Saí dos livros de história e pude entender, de maneira real, a potência e densidade que tem essa terra. Tudo que ela significa para o nosso Brasil", seguiu.

"Fiquei completamente encantada com as pessoas, as cores, a culinária, a garra e a natureza abundante que, daquele jeitinho, só existe no nosso país. Do Tacacá o açaí com camarão, do Vero Peso ao Combu, me apaixonei."

E concluiu: "O nosso país é grande, né? A minha vontade de desbravar cada cantinho só aumentou, e eu não vejo a hora de voltar para esse lugar em que eu deixei o meu coração".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)