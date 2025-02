Ex-BBB Alane Dias dá 'chega pra lá' em José Loreto e termina affair, diz site

O affair entre Alane Dias e José Loreto não durou muito. De acordo com o Extra, a ex-BBB decidiu dar um chega pra lá no ator e seguir em carreira solo. Mesmo assim, o ator não parou de investir na paraense.

No último sábado (08), ele saiu dos Ensaios da Anitta, na Marina da Glória, na zona sul do Rio de Janeiro, e chegou a tempo de assistir à apresentação da Grande Rio nos ensaios técnicos na Avenida Marquês de Sapucaí, localizada na zona central da cidade .

Alane faz sua estreia como musa da escola e era a primeira vez que pisava na avenida. Já Loreto, era convidado de um camarote e ficou na frisa, bem próximo à grade só para ver a paraense passar. Inclusive, ela ficou surpresa em ver o ator lá.

Os dois foram flagrados aos beijos no fim de janeiro, depois de irem ao teatro juntos, mas o affair não engrenou. Segundo fontes ouvidas pelo Extra, a ex-BBB “desencantou do boy, após sentir que ele estava se achando demais”.