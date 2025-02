José Loreto acompanha estreia de Alane Dias na Sapucaí

O ator José Loreto marcou presença na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado (08), para acompanhar de perto a estreia da ex-BBB Alane Dias como musa da Grande Rio. A paraense brilhou no ensaio técnico da escola, que este ano homenageia o Pará, enquanto Loreto assistia à sua performance diretamente de um camarote.

Recentemente, os dois foram vistos juntos em diversas ocasiões, como passeios em shoppings, encontros em festas e até um passeio de moto pela Zona Sul do Rio de Janeiro, aumentando as especulações sobre um possível romance.

Solteira desde novembro de 2024, quando terminou seu relacionamento com Lucas Silva, irmão do cantor Silva, Alane tem evitado rótulos sobre sua vida amorosa. Já José Loreto, pai de uma menina com Débora Nascimento, está oficialmente solteiro desde 2019.