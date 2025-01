José Loreto e ex-BBB Alane Dias são vistos deixando teatro juntos no Rio; fotos

A paraense Alane Dias resolveu ir ao teatro na noite dessa quinta-feira (23), porém ela contou com a companhia do ator José Loreto. Os dois foram clicados juntos deixando um teatro juntos no Shopping da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro.

Sorridentes e comunicativos, os atores circularam pelos corredores do complexo de compras enquanto papeavam.

José Loreto e ex-BBB Alane Dias são vistos deixando teatro juntos (Fotos: Thiago Martins/AgNews)

Alane e Loreto assistiram O Cravo e a Rosa (2000-2001), que tem no elenco Isabella Santoni e Dudu Azevedo.

Nas redes sociais, Loreto compartilhou alguns momentos do espetáculo e fotos no camarim ao lado de Dudu, ele aproveitou para elogiar o amigo. Já a paraense, se manteve discreta sem publicações.