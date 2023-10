Novo affair de Lexa, Ricardo Vianna foi acusado de agressão pela ex-esposa

No último sábado (21), a cantora Lexa foi vista em companhia do ator Ricardo Vianna durante o ensaio da escola de samba Unidos da Tijuca. Os dois compartilharam nos Stories de seus perfis no Instagram um vídeo em que aparecem dançando coladinhos no camarim da funqueira pouco antes de sua apresentação. O global, que tem participações em novelas como Malhação e Verão 90, enfrentou acusações de agressão feitas por sua ex-esposa em 2020.

Em setembro daquele ano, Aline Kryk, empresária e ex-esposa de Ricardo, prestou queixa na Delegacia da Mulher de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. No boletim de ocorrência, ela relatou ter sido vítima de agressões físicas e de ter sido insultada com palavras como "prostituta, vagabunda, manipuladora e mentirosa" por Ricardo.

Fontes anônimas revelaram à coluna Leo Dias, do portal Metrópoles, que, na ocasião, Ricardo teria puxado os cabelos de Aline e mordido uma de suas mãos durante uma discussão. Também afirmaram que essa não teria sido a primeira vez que Aline teria sofrido violência por parte dele, embora não o tivesse denunciado anteriormente.

Em setembro de 2020, a Polícia Civil do Rio de Janeiro encerrou a investigação sobre a denúncia de agressão contra Vianna, encaminhando o caso ao Ministério Público. O site Extra, na época, noticiou que Ricardo Vianna teria admitido a agressão contra a esposa, alegando, porém, que se tratava de um confronto mútuo.

Procurado neste domingo (22), o MP informou que somente poderia fornecer informações sobre o desfecho do caso com base no número do inquérito policial. A reportagem também buscou contato com o ator, ficando à disposição para dar a sua versão do caso.

Quem é Ricardo Vianna?

Ricardo, 31 anos de idade, é pai de Cecília, de 8 anos, fruto de seu relacionamento com Aline. Ele ganhou destaque ao interpretar o personagem Giovane na novela Malhação: Pro Dia Nascer Feliz em 2016. Além disso, teve participações em novelas como Tempo de Amar (2017), Verão 90 (2019) e Travessia (2023).