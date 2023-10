Amigas de Lexa 'confirmam' traição em divórcio com Guimê: 'Dá uma de Chico que a gente vai de Lexa'

Nesta quinta-feira (12), a cantora Lexa, de 28 anos, fez uma declaração em seu Instagram, depois que um vídeo, onde ela e sua amigas aparecem dançando funk, viralizou na internet. Nas imagens, aparecem Sarah Andrade, a influenciadora Bruna Rotta e Lexa. Na legenda, Bruna escreveu: "Dá uma de Chico, que a gente vai de Lexa".

A frase refere-se a Chico Moedas, ex-namorado de Luísa Sonza, que a traiu após quatro meses de relacionamento. Além disso, a frase também faria uma referência aos rumores de que Lexa teria 'dado o troco' no ex-marido MC Guimê. Apesar da suposta confirmação, Lexa não fez um pronunciamento sobre.

Em suas redes sociais, a cantora falou apenas sobre a repercussão do vídeo. "Gente, eu só estava dançando uma música, pelo amor de Deus. Não fui eu que postei. Tá viralizando um vídeo meu dançando com a Sarah e com a Bruna, pelo amor de Deus, só quero ficar em paz”, disse a cantora.