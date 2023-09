Solteira, Lexa ignora polêmica e exibe corpaço: 'Achadas'

Durante uma grande polêmica em que teria traído MC Guimê, Lexa compartilhou fotos arrasadoras na praia. Nesta quarta-feira, 27, a famosa publicou os clique deslumbrantes e parou tudo na rede social. De biquíni azul, a artista apareceu tomando sol de costas e depois, em outros registros, ela posou com um modelo preto curtindo a areia com água de coco. Sorrindo nos cliques, Lexa se mostrou radiante em nova fase de sua vida.

VEJA MAIS

Em uma das fotos, Lexa exibe o bumbum de biquíni. A cantora recebeu vários elogios e também algumas críticas de pessoas que comentaram a suposta traição de Lexa ao ex-marido, MC Guimê. Lexa e MC Guimê terminaram o casamento recentemente.

Depois do anúncio, MC Guimê postou algumas indiretas nas redes sociais. A mãe do funkeiro também deu uma declaração de que Lexa traiu Guimê, mas depois voltou atrás. "A sapequinha mais amada do Brasil", comentou um internauta. "Trair o cara por dois anos, e ainda ser com um 'amigo' do casal é osso... No fim das contas, acabou sendo pior que o Guimê", disse outra pessoa.