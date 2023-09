Lexa anuncia fim de casamento com MC Guimê

Lexa anunciou neste quinta-feira (21) o fim do casamento com MC Guimê. A cantora divulgou a notícia pelo Instagram. A decisão teria sido tomada em conjunto entre os dois. "Oi, gente. Eu e o Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto", escreveu ela nos Stories.

Os dois começaram a namorar no final de 2015 e se casaram na Catedral Metropolitana de São Paulo em 2018. MC Guimê teve uma participação conturbada no BBB 23, quando foi expulso em março após ser acusado de importunar sexualmente a participante Dania Méndez.

Lexa anunciou naquela ocasião um tempo na relação. Três meses depois, eles anunciaram que haviam reatado. "Foi mais um tempo para eu pensar, entender como estava a minha cabeça", justificou Lexa na época.