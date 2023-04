Lexa mostra nova mansão após separação com MC Guimê

Nesta terça-feira (24), Lexa mostrou nas redes sociais a nova mansão que comprou após a separação com MC Guimê e a polêmica com dívida da antiga casa. "Essa aí é a minha casa nova, que eu comprei com muito orgulho e ficará pronta ano que vem. Uma casa correta, com a documentação ok", começou ela.

"Não tinha postado antes porque estava esperando ficar pronta pra dividir com vocês esse momento especial. Graças a Deus conquistei minhas coisas com muita luta e trabalhando muito. Obrigada meus fãs por estarem comigo sempre nessa caminhada", completou ela.

A foto foi publicada após o ex-marido da artista, MC Guimê, publicar um vídeo explicando o processo judicial, no qual é cobrado uma dívida feita em 2016, quando comprou uma casa em Alphaville, em São Paulo.

Nos stories a cantora explicou a situação: "Essa casa foi o maior erro da vida. Guimê assinou o contrato mais bizarro do mundo porque confiou nas pessoas erradas. A casa tinha IPTU atrasado, problema na estruturação. A planta dela está toda irregular na prefeitura. Os donos não tinham pago a construtora que fez a casa e que veio cobrar o Guimê. Nunca me envolvi nas negociações e sempre fiquei de fora. Eles virem pagar de santos também não dá, né?", disse.

Cerca de 30% dos rendimentos mensais da cantora foram bloqueados para o pagamento da dívida de Guimê, que era seu marido na ocasião. O casal vive uma crise após o cantor ter se envolvido no caso de importunação sexual no "Big Brother Brasil 23".

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)