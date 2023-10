Lexa surge em foto no colo de ex-BBB durante social em São Paulo

Solteira há cerca de duas semanas, a cantora Lexa curtiu uma social com amigos em São Paulo, com direito a karaokê e drinques, na noite da última terça-feira, 3. Entre os presentes estavam a ex-Malhação Gabi Lopes e Matheus Lisboa, que participou do "BBB 16".

Através de um registro publicado pelo Instagram "Circo da mídia", Lexa aparece sentada no colo no ex-BBB, no maior clima de intimidade. Procurada, a assessoria da cantora negou que os dois estejam vivendo um romance e disse que eles são apenas amigos.

Vale destacar que a artista anunciou o fim do seu casamento com Guimê no dia 21 de setembro. Os dois estavam juntos desde 2018 e tinham reatado em junho, depois de darem um tempo na relação quando o rapper se envolveu numa polêmica no "BBB 23". A crise entre o casal começou quando Guimê foi expulso do reality e acusado de assédio após passar a mão em uma das participantes sem o consentimento dela.