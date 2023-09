Justiça penhora bens de Lexa para quitar dívida do marido MC Guimê

Uma nova decisão da justiça liberada, nesta sexta-feira (15), determinou que os bens da cantora Lexa sejam penhorados para quitar a dívida do cantor MC Guimê. A medida veio por meio do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu o recurso da cantora já que se casou em comunhão universal de bens, ou seja, cada cônjuge assume responsabilidade pelos débitos do outro.

O débito é em cima de uma mansão de luxo que o MC Guimê, adiquiriu em Alphaville, São Paulo, em 2016, e não conseguiu seguir com as parcelas do débito. A residência em questão tinha um valor de R$ 2,2 milhões na época. Desses, R$ 777 mil não foram pagos. Houve um acordo e o valor baixou R$ 421 mil, mas não foi cumprido. Hoje, sete anos depois, a batalha financeira está em R$ 2,9 milhões.

O que disse a Justiça no caso da Lexa e Mc Guimê?

Como determinação da justiça, Lexa também será responsável pelo pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, correspondendo a 10% do valor total da causa. De acordo com informações adicionais do Extra, a cantora pode ter até 30% de seus rendimentos mensais provenientes da reprodução de suas músicas em plataformas digitais direcionados para a quitação da dívida.

Embora o casal tenha tentado argumentar que o acordo de compra da mansão foi celebrado antes do casamento e que houve uma tentativa de divórcio no processo, essas justificativas não foram aceitas pelo juiz. Os documentos de divórcio foram assinados apenas no ano passado, sem a efetiva partilha de bens, o que resultou na decisão de que ambos permanecem legalmente responsáveis pelos problemas financeiros um do outro.

Como ficou às finanças do Mc Guimê?

MC Guimê teve os saldos bancários bloqueados e os ativos confiscados pela Justiça de São Paulo, incluindo prêmios e cachês adquiridos durante sua participação no BBB 23. Em uma declaração publicada nas redes sociais em abril, o cantor compartilhou detalhes sobre a controvérsia e expressou seu desejo de não abordar mais o assunto publicamente, deixando sua resolução nas mãos de seus advogados e do sistema judiciário.