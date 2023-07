Lexa chora ao relembrar episódio de importunação sexual envolvendo Guimê

O programa "Altas Horas" do último sábado (8) recebeu diversos convidados, incluindo o casal Lexa e MC Guimê. Durante uma conversa com Serginho Groisman, a cantora compartilhou como se sentiu e como encarou a eliminação do marido do "Big Brother Brasil 23" após um caso de assédio, além de falar sobre as decisões que teve que tomar.

Lexa revelou que se sentiu muito pressionada a seguir um caminho que as pessoas desejavam para ela. No entanto, ela parou e precisou se lembrar de quem realmente é. A cantora ressaltou os oito anos que passou ao lado de Guimê e afirmou que algumas pessoas jogariam tudo isso para o ar. Mas para ela, desistir não é uma opção tão fácil, nem das pessoas ao seu redor, nem de sua própria vida. Ela decidiu estar ao lado de seu marido, pois acredita em uma história de amor, carinho e admiração mútuos.

Além disso, Lexa falou sobre a importância de repensar atitudes e oferecer a oportunidade de recomeçar: "A gente está sujeito, sim, a cometer falhas graves. Mas a gente, também, está sujeito a recomeçar e saber pedir desculpas. E ele soube. É o que vale para mim".

Durante o programa, Lexa se emocionou ao relembrar a "fase complicada" que enfrentou ao lado de MC Guimê e ressaltou que preferiu focar na imagem do marido que sempre conheceu. Ela expressou sua tristeza pelo fato de as pessoas se fixarem apenas na imagem que tiveram dele naquele momento específico, quando o cantor assediou uma participante do "BBB", ao invés de reconhecerem sua qualidade como jogador dentro do reality show. Lexa afirmou que ele foi um excelente marido durante todo esse período e que prefere manter essa imagem positiva em sua mente.