Lexa fala que marido é bem dotado e revela: 'A língua do Guimê é tipo a língua do Venom, gigantesca'

Lexa foi entrevistada no Podcats e falou sobre a relação com MC Guimê, após o casal assumir que estavam juntos de novo. Para quem não lembra, a cantora se separou do marido após ele ser expulso do BBB 23 por ser acusado de importunação sexual.

A artista disse que após longa conversa com ele, durante a sua saída do reality, pediu um tempo para entender como as coisas ficariam na sua cabeça. Lexa destacou que colocou na balança tudo o que viveu ao lado dele e decidiu perdoar: “O que ele fez não tem justificativa, ele mesmo sabe disso e acho que todo mundo tem essa compreensão e o primeiro passo para você desculpar alguém é quando você vê realmente a mudança. Quando a pessoa quer mudar, que se arrependeu”.

O que chamou atenção na entrevista, foi Lexa ter contado sobre a intimidade do casal. A cantora disse que o tamanho do pênis importa e que o fato de MC Guimê ser "bem dotado" é "bom" para ela.

Dentro do BBB 23, as partes íntimas do funkeiro ganharam destaque quando ele tomou banho de cueca branca.

"Cara, normal, dei risada, o que acontece, minha língua é praticamente presa, a língua do Guimê é tipo a língua do Venom, gigantesca... Não sei muito o que falar sobre esse assunto, bom pra mim nesse sentido, porque o negócio é interessante, uso para fins próprios", afirmou.