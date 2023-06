Lexa e Guimê superam crise e reatam casamento: 'Decisão extremamente pessoal'

Em meio à proximidade do Dia dos Namorados, a Lexa compartilhou, nesta sexta-feira (9), que reatou o casamento com MC Guimê. Os artistas decidiram dar uma segunda chance ao amor e reataram, conforme anunciado pela cantora em suas redes sociais.

Lexa iniciou suas declarações afirmando que sua vida pessoal sempre foi mantida com discrição e que o casamento deles foi marcado por muita felicidade ao longo de oito anos vividos de forma incrível, sem nenhum escândalo. A relação do casal ficou estremecida desde que MC Guimê foi expulso do Big Brother Brasil (BBB 24), por suposta importunação sexual.

Durante o período de afastamento, a cantora relatou ter testemunhado a dor e o sincero arrependimento de MC Guimê, uma pessoa disposta a mudar e aprender.

"Seguimos adiante... em paz. É tudo o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal ", concluiu Lexa, selando sua mensagem com uma declaração de amor direcionada a MC Guimê: "MC Guimê, te amo".

Dessa forma, o casal superou as dificuldades enfrentadas e optou por reatar o casamento, evidenciando que a decisão é altamente individual e única para cada um deles.