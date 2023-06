Lexa chora com recado da família: 'Sou muito abençoada'; fãs comentam parceria com Gustavo Mioto

A cantora Lexa, 28 anos, esteve na manhã de hoje, 8, no programa Encontro, da TV Globo e cantou pela primeira vez a música “Flash Volta”, parceria com Gustavo Mioto. Entre as surpresas do programa tinha um vídeo da família com mensagens carinhosas. Os depoimentos da mãe, dos irmãos e da avó sensibilizaram a cantora que agradeceu o apoio: “Sou muito abençoada”, disse.

Visivelmente emocionada, Lexa disse que: "Sei nem que horas são. Sou muito abençoada, tenho uma família muito maravilhosa", iniciou em tom amistoso. "Meu sucesso é resposta das orações da minha avó, minha mãe, sou cercada de mulheres maravilhosas. Muito feliz de ser inspiração para minha irmã, minha mãe é minha vida, minha gata, minha avó também. Minha mãe, quando estou em dúvida em alguma coisa, ligo para ela. Minha parceira de vida", completou.

No vídeo, os depoimentos da mãe, Darlin Ferrattry, dos irmãos, Wenny e Isaac, e da avó, Dona Conceição, fizeram-na chorar. Mas, além das lágrimas, teve muita descontração e música e Lexa cantou a nova música. A cantora disse que sempre lança funk, mas que gostaria de mostrar a sua diversidade musical.

Na publicação sobre o clipe, os fãs comentaram positivamente a respeito do lançamento, confira:

