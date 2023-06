'Obrigado por ter me perdoado', diz MC Guimê após reatar casamento com Lexa; são casados há 8 anos

Após reatarem o casamento, os cantores MC Guimê e Lexa — separados por três meses após o Big Brother Brasil 23, de onde o artista foi expulso por assédio sexual — publicaram algumas mensagens nas redes sociais falando sobre a retomada da relação de oito anos. Quem fez a primeira postagem foi Lexa, mas Guimê fez uma declaração de amor e agradeceu o perdão da esposa.

“O quanto eu te amo não tá escrito. Nem no verso mais bonito. Com você, aprendi e aprendo coisas lindas sobre amar, viver e ser realmente feliz. Estar ao seu lado, me faz tão bem que você nem imagina (...) Obrigado por ter me perdoado, obrigado por escolher caminhar ao meu lado. Te amo pra sempre”, disse Guimê.

Na mensagem, o funkeiro não economizou elogios à esposa. "...você é linda, inteligente, independente, positiva, dedicada, talentosa, gostosa, parceira, rainha e amor da minha vida… e dona do sorriso mais lindo do universo, inclusive é esse seu riso que tira o meu melhor riso e viver isso dia após dia contigo é indescritível”, declarou.

A separação entre o casal ocorreu por conta de um caso de assédio sexual do cantor contra a mexicana Dania Mendez, uma participante convidada — na mesma ocasião, a já eliminada Key Alves foi para a casa do programa no México. A convidada também foi assediada por Cara de Sapato. Tudo ocorreu na Festa do Líder de Guimê, que até então era um dos favoritos da edição. Ambos foram expulsos do programa, chegaram a depor numa delegacia, mas não foram detidos.