Lexa vende carro de luxo e imóvel para pagar dívida milionária de MC Guimê, afirma colunista

Após ser eliminado do "Big Brother Brasil 23", acusado de ter assediado uma das participantes do programa, o cantor MC Guimê está sendo obrigado pela Justiça a pagar mais de R$ 1 milhão em dívidas. Sua esposa, a cantora Lexa, precisou se desfazer de alguns bens para ajudá-lo.

Segundo o colunista Erlan Bastos, do portal Em OFF, a cantora precisou vender seu Porsche Macan, carro de luxo avaliado em R$ 500 mil, para ajudar a quitar a dívida de cerca de R$ 1,2 milhão. Além disso, Lexa teria vendido um imóvel do mesmo valor e o restante da dívida seria paga parceladamente pelo cantor.

A dívida é referente um imóvel onde Guimê já morou com Lexa. O cantor abandonou o local e deixou de pagar as parcelas e os proprietários do imóvel querem receber o pagamento de uma multa pela situação. Lexa entrou no processo como forma de garantia de que a dívida será paga.

Após a eliminação de Guimê do BBB 23, a cantora chegou a anunciar que se afastou do ex-BBB, mas o casal acabou reatando e seguem juntos até hoje. Em entrevista a um podcast, Lexa falou sobre o processo para perdoar o cantor paulista:

“Vi quantas coisas boas ele fez para mim, levei isso em consideração. [...] O primeiro passo para desculpar alguém, é quando você vê mudança na pessoa, quando a pessoa quer mudar, quer aprender”, comentou.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)