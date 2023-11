Lexa publica carta aberta sobre críticas ao novo namoro: "Não posso ser atacada por não chorar"

Na noite desta sexta-feira (10), a cantora Lexa usou as suas redes sociais para fazer um desabafo em relação aos recentes acontecimentos envolvendo seu nome, seu atual namorado e também seu ex-marido, MC Guimê.

Ao longo da semana, a cantora foi alvo de críticas de internautas devido à exposição de seu novo relacionamento com o ator Ricardo Vianna. Surgiram especulações de que sua mãe, Darling Ferratry, teria a aconselhado a compartilhar mais esse novo momento de sua vida.

Diante desses rumores, Lexa decidiu por fazer uma carta aberta em vídeo, desabafando sobre as situações que enfrentou. "Oi gente, hoje estou aqui pra falar sobre mim. Sobre os meus sentimentos, a minha vida. Por muitos anos, eu sonhei com uma família de margarina. Fui condicionada a perdoar, a estar tudo bem. Só eu sei o que eu vivi. Só eu sei o que eu aguentei. O que vocês viram, foi só a ponta do iceberg. Mas como eu sempre quis que desse certo, eu sempre tentei dar um jeito de estar tudo certo. Eu demorei muito tempo pra identifica minha dependência emocional. Não foi fácil. Porque eu estava vendo que eu estava passando por cima de tudo, disposta a qualquer coisa pra dar certo", disse a cantora.