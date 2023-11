Lexa entrega que amiga de Guimê foi cupido entre ela e Ricardo Viana; saiba quem

Ao se declarar para o novo namorado Ricardo Vianna, Lexa entregou quem foi o cupido que uniu o casal queridinho do momento. E o nome deixou a internet surpresa: Bruna Griphao.

Na postagem que fez para o amado no Instagram, Lexa recebeu um comentário da atriz, com um coração. Ao respondê-la, a cantora escreveu: “Nossa cupido”. Logo em seguida, a cantora apagou o comentário.



A situação chamou a atenção já que Bruna Griphao é super amiga de Guimê. Os dois participaram juntos do BBB 23 e continuaram a amizade do lado de fora do programa.

Na web, o assunto repercutiu e dividiu opiniões. “Vish, ferrou pra Bruna com a amizade do Guimê”, disse um internauta. “Eu tô louco em pensar isso ou a Lexa fez questão de dizer ‘nosso cupido’ porque sabe que os dois eram irmãos no BBB? Rapaz, isso vai acabar com o cara”, escreveu outra pessoa.



A declaração de Lexa

Na sexta-feira (3), Lexa assumiu o namoro com Ricardo Vianna, ao publicar um vídeo de carinho com o ator e se declarar. “Pisciana, né mores. Bora ser feliz! Conheci esse gato em Noronha e peguei pra mim”, escreveu ela na legenda.



Nos comentários, Ricardo fez questão de retribuir o carinho. “Eu te amo, meu amor! Obrigado por cuidar de mim, obrigado pelo seu carinho, obrigado por ser exatamente assim! Minha linda e brava namorada! Você é apaixonante”.

