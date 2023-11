Lexa rebate comentários sobre novo relacionamento: ‘Quer me ver chorando?’

Após assumir o novo relacionamento com o ator Ricardo Vianna, Lexa usou o perfil do X (Twitter) para rebater críticas sobre o namoro. Desde a revelação, a cantora não esconde aproveitar a companhia do namorado em restaurantes, festas e eventos.

"Ô gente, deixa eu viver com o bofe, se eu quiser postar o Insta é meu, se eu quiser mostrar a vida é minha…O povo quer me ver chorando? Já chorei demais, agora quero curtir, daqui a pouco se der na telha eu paro de postar também. Se não der certo, separa. Bola pra frente", disse ela.

Lexa ainda ressaltou o fim do casamento com o cantor MC Guimê ,que é uma mulher solteira, em um momento ‘emocionada’. “Sou uma mulher solteira e fico com quem quiser e posto quem eu quiser. Eu não vejo ninguém controlando a vida de homem assim…Bora beijar na boca e ser feliz”, completou.

O affair da cantora com Ricardo Vianna foi confirmado mês passado, após os dois serem fotografados trocando beijos durante o Micareta Rio, no Rio de Janeiro. Antes disso, Lexa chegou acompanhada de mãos dadas com o ex-lutador em um show. Na ocasião, a funkeira brincou com a situação dizendo que não sabia se estava solteira naquele momento.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)