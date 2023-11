Luisa Sonza diz que é 'apaixonadinha' por Whindersson Nunes: 'Foi o grande amor da minha vida'

Após três anos do fim do casamento, a cantora Luisa Sonza revelou que ainda é "apaixonadinha" por Whindersson Nunes. Em uma entrevista que foi ao ar nesta sexta-feira (3), a intérprete de "Chico" abriu o jogo, deu detalhes sobre a carreira na música e revelou que o humorista foi o grande amor da vida dela.

A revelação foi feita no canal da youtuber Bianca DellaFancy. No vídeo, Luisa também falou sobre o início na indústria musical e relembrou o relacionamento com Whindersson. Na época, a artista tinha 17 anos e estava saindo do curso de Direito, quando engatou o romance com o humorista.

"A gente se fala sempre, sou apaixonadinha [por Whindersson]. Todo mundo sabe, ele foi o grande amor da minha vida, acho que isso não é novidade para ninguém. A gente se dá super bem", disse Luisa.

Enquanto é maquiada por DellaFancy, a dona de "Escândalo Íntimo" deu detalhes da relação que ainda mantém com o ex-marido. Recentemente ela teria ligado para Whindersson e achou que estava sendo ignorada, então mandou um áudio em tom de brincadeira e ele respondeu que não era o que ela estava pensando.

"Então, ele me ligou e explicou que não tinha me atendido porque estava com uma menina," disse Luísa, fazendo caretas.

Bianca aproveitou para perguntar se a artista sente ciúmes do ex e a cantora chocou os internautas ao revelar que sim. "Muito! Eu fico de olho! A gente casou, ficamos juntos por 5 anos. Foi meu relacionamento mais longo," recordou Luísa.

