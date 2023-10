Daniela Mercury alfineta Chico Moeda: ‘'Nobre Vagabundo'

A cantora Daniela Mercury jogou algumas indiretas a Chico Moedas, ex-namorado de Luísa Sonza, durante o programa “Mais Você”, desta quinta-feira (19). Na conversa com Ana Maria Braga, Mercury revelou que conversou com Luíza para que ela explicasse sobre a situação envolvendo oantigo relacionamento.

"Eu ainda disse para ela assim: 'Vou colocar a música de Chico logo antes de você, de Chico Buarque, para ninguém correr risco de ter dúvida que a música Chico é para o Chico Buarque. (...) Aí falei com a Luísa: 'Chamo de Chico? Não chamo de Chico? Você se recuperou?'. E ela disse: 'Estou ótima, estou bem'", falou Daniela.

Na sequência, a baiana afirmou que assistiu ao depoimento da cantora pop e ficou emocionada com a coragem da loira em expor a traição em rede nacional.

No final, Daniela brincou com Ana Maria: "E ela vai cantar 'Nobre Vagabundo'. Será que é para o ex?".