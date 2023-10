Filho de Daniela Mercury assume sobrenome da mãe e os dois saem juntos em turnê

"Gabriel Póvoas agora é Gabriel Mercury. Cantor e compositor". Assim disse o filho mais velho de Daniela Mercury em seu perfil no Instagram, reativado recentemente. Aos 38 anos, ele resolveu assumir o sobrenome famoso e deixou de usar o do pai, o engenheiro eletrônico Zalther Póvoas, marcando uma nova fase de sua carreira.

O novo momento profissional inclui uma turnê ao lado de Daniela, de 58 anos, no projeto "Oxente acústico", em que mãe e filho interpretam clássicos daquela que é considerada a Rainha do Axé. No dia 31, eles sobem ao palco do Theatro Pedro II, em Ribeirão Preto, e, nos dias 3 e 4 de novembro, se apresentam no Sesc Bom Retiro, em São Paulo. "Você está preparado para esse encontro? Meu coração está disparado já!", postou a cantora ao anunciar o show.