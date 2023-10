Luana Piovani reposta vídeo de Carol Dieckmann sobre Luisa Sonza e critica a atriz

Nesta quarta-feira (18), a atriz e apresentadora, Luana Piovani, de 47 anos, compartilhou um vídeo onde, a também atriz, Carolina Dieckmann, sai em defesa da cantora Luísa Sonza. Isso aconteceu após Luísa enfrentar ataques ao revelar uma traição de seu ex-namorado, Chico Moedas.

VEJA MAIS

No Instagram, Luana criticou Carolina, alegando que, na época em que a artista foi agredida por Dado Dolabella em 2008, Carolina teria tido uma atitude semelhante. "Maturidade é tudo! Você fez o mesmo comigo, mas eu tinha apanhado", escreveu a ex-mulher de Pedro Scooby na legenda do vídeo em que Carolina defendia Luísa.

No vídeo, Dieckmann diz: "Estava vendo a história da Luísa Sonza e me pergunto: 'Até quando uma pessoa que sofre alguma coisa, uma traição, tem que rebater críticas por estar em uma situação vulnerável?'. Não entendo muito e fico me perguntando de onde vem esse clique da maldade? A primeira coisa é falar mal, é atacar uma pessoa que já está sofrendo", argumentou a atriz.