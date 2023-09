Luana Piovani fala sobre fim da relação com Pedro Scooby: 'Sofro diariamente'

Luana Piovani está separada de Pedro Scooby desde 2019, mas conta que ainda sente os impactos do fim do casamento em sua vida. Luana diz que "mesmo estando resolvida sentimental e interiormente, eu sofro por causa da minha separação diariamente. E será para sempre uma pessoa com a qual terei de conviver", afirmou a apresentadora.

O desabafo aconteceu no primeiro episódio do programa “Luana é de Lua”, cuja segunda temporada estreia na próxima quinta-feira, 21. Luana receberá a apresentadora Titi Müller, a advogada Lígia Moreira, a atriz Cleo e a cantora Negra Li. Elas debaterão sobre fim do casamento e analisarão de que forma isso afeta os filhos.

VEJA MAIS

"É quase a maior aposta da vida. E é muito triste quando você vê que deu errado e que, por mais que tenha tentado, aquilo não funciona". Luana afirma ainda em outro momento da atração, que "a gente se separa em silêncio. E é muito triste quando você fala para você mesmo: 'Caraca, não deu'. Daí você pensa em como vai fazer isso, e é outra missão enorme", disparou.