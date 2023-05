Luana Piovani revela que foi humilhada por juíza em Portugal, em conciliação com Pedro Scooby

A apresentadora Luana Piovani criticou uma juíza em Portugal, que estava conduzindo a conciliação dela com o ex-marido e surfista Pedro Scooby, no acordo de pensão dos filhos. Em entrevista a um programa de TV, Luana declarou que foi coagida e humilhada.

"A juíza começou a gritar com a minha advogada. E tudo está gravado. Ela não deveria ter tomado o remédio de manhã. Ela perturbava todo mundo, deu um esfregão no Pedro. E ela veio me humilhar. Eu sei que acabei assinando (o acordo), mas fui coagida, desrespeitada e eu descobri que é um modus operandi da justiça portuguesa. Descobri onde é a porta do inferno dentro do céu", disse Luana que ressaltou que além de suas advogadas, as de Pedro também sofreram.

Ela comentou o comportamento da juíza e ironizou ao dizer que ela teria deixado de tomar alguma medicação antes da audiência.

Piovani foi abordada na rua por outras mulheres que sofreram violências parecidas e isso a teria motivado a falar de violência jurídica. "Me senti pressionada, injustiçada, estamos recorrendo. Mas eu estou aqui não é mais pelo caso. Precisamos falar sobre essa violência".