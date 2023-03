Luana Piovani desaba após primeira audiência da guarda dos filhos: 'Surpreendente'

Luana Piovani conversou novamente com seus seguidores sobre as dificuldades em seu relacionamento com o ex-marido, o surfista Pedro Scooby, e as demandas de sua vida profissional em Portugal. Ela admitiu sentir que não está dando conta de tudo: "É muita coisa para lidar!".

Luana acusou Scooby de "slut shaming" em relação à guarda dos filhos em uma série de stories do Instagram. Ela também contou que foi à primeira audiência e lembrou que tinha participado de uma audiência quando era criança. “Ontem tive uma audiência e foi muito doido ter tido uma audiência, porque tenho na memória a primeira e única audiência real que tinha vivido na minha vida quando eu tinha, eu acho, uns 9 ou 10 anos (…) Eu já fui uma criança numa audiência, dessa vez eu era os pais”, contou.

VEJA MAIS

No entanto, ela concluiu que a reunião acabou sendo positiva para todos os envolvidos: “As coisas acabaram saindo na audiência de um jeito que foi surpreendente para todos, mas eu tenho certeza que tudo aconteceu do jeito que Deus sabia que teria que acontecer para o melhor de todos os envolvidos, então eu vim com a minha alma respirando aliviada para casa”, completou.

Além disso, Luana compartilhou seu sucesso profissional com seus seguidores. Ela tem uma peça solo em sua agenda chamada "Os Cantos da Lua" e recebeu outros convites de trabalho. Ela também revelou que irá ao Brasil em breve para gravar um programa para o canal E! Entertainment.