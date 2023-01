Luana Piovani expõe prints de conversa com Pedro Scooby: 'Todo mundo vai saber quem você é'

O ano de 2023 começou fervendo nas polêmicas entre Luana Piovani e Pedro Scooby. Depois de a atriz fazer um vídeo reclamando do valor da pensão que o ex quer pagar para os filhos, ela expôs em suas redes sociais, prints de uma conversa que teve com o surfista. Nos prints, é possível ver que Piovani está revoltada com as atitudes de Scooby. A atriz pede para o atleta pagar o que falta na pensão dos filhos que têm juntos.

Pedro responde que só volta da maternidade às 13h, a filha dele com Cintia Dicker, que nasceu no final de dezembro, segue internada depois de passar por duas cirurgias. "Você vai querer conversar comigo ou não?", questiona Scooby. "É o que estou fazendo agora. Quero saber quando entra o resto do dinheiro que falta da conta das crianças. Quero falar com meus filhos e só", diz Piovani.

Antes, Scooby chegou a se pronunciar sobre o vídeo de Piovani. "Meus filhos são minha prioridade e eles sempre estarão acima de tudo. Não sou a favor desse bate-boca na internet e seguirei preservando a privacidade deles. Obrigado", limitou-se a declarar.