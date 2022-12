'Consideração por mim nunca existiu', diz Luana Piovani em novo desabafo sobre Pedro Scooby

A atriz Luana Piovani voltou a desabafar sobre sua relação com o ex-marido, Pedro Scooby, na manhã desta quarta-feira (28). Em um sequência de posts nos stories do Instagram, a ex-mulher do surfista ressaltou que o pai dos seus filhos não tem nenhuma consideração por ela e citou o problema de saúde envolvendo Aurora, filha do ex-BBB com Cintia Dicker.

"Eu faço porque funciona! Porque passar vergonha em praça pública' leonino não quer. Tanto que funcionou. Claro que é pra 'inglês ver' porque nunca chegará ou se importará com o tipo de conteúdo visto, mas já é alguma coisa", escreveu ela postando o print que Pedro Scooby compartilhou sobre o monitoramento no celular dos filhos.

"Pingo no I. Deixei meus filhos irem pro Brasil depois de muita insistência, vídeos de mansão com piscina e tobogã. Meus filhos longe de mim no Natal é um baita sacrifício meu em nome deles. Eu no primeiro filho (nos outros 2 depois também) queria paz. Quando soube da condição então não acreditei que ainda assim queriam 3 crianças em casa. Mas essa foi a escolha DELES. Eu mais uma vez cortei na carte e deixei ir", continuou. Veja:

Desabafo de Luana Piovani. (Foto: Instagram @luapio)



Luana, que mora em Portugal, ainda alegou que Pedro deveria ser mais gentil, pois ela estava sem dormir por três dias devido ao parto de Cintia. "Mandei mensagem às 7h querendo notícias, alguém me respondeu? Claro que não. Consideração por mim nunca existiu. Liguei pra falar com as crianças e nem abaixar o volume da tv ele fez. [...] Orgulha-se de ter uma barriga de nove meses colada na direção de um carro em movimento e todos aplaudem, tem peninha. Sabe o que vocês são mulheres? Burras. Graças a vocês, as cegas que podem ver, levaremos ainda séculos pra mudar nossa triste realidade de abusadas. Eu lamento pela minha semelhante que, pelo que percebo, ainda não entendeu o que está por vir. Escolhas", completou. Confira:

Continuação do desabafo de Luana Piovani.(Foto: Instagram @luapio)

Entenda a polêmica

Na terça-feira (27), Luana Piovani fez uma sequência de vídeos alegando que Pedro Scooby deu um celular para os três filhos, mas que não queria dar a senha do dispositivo para que ela pudesse monitorar o conteúdo que as crianças acessam. Logo depois, o surfista compartilhou um print mostrando que instalou um monitoramento de 24h no celular e revelou que sua filha, Aurora, passou por duas cirurgias logo após seu nascimento.

