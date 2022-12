Luana Piovani critica Pedro Scooby por dar celular aos filhos: ‘Ele não me respeita’

Luana Piovani voltou a usar as redes sociais para desabafar sobre a insatisfação com o ex-marido Pedro Scooby em relação à criação dos filhos do ex-casal. Irritada, a atriz postou uma série de vídeos nos stories no Instagram, nesta terça-feira (27), para reclamar que o surfista presenteou os filhos Bem, Liz e Dom, com aparelhos celulares, no Natal.

As crianças irão passar três meses com o pai, no Rio de Janeiro. Enquanto Luana mora em Portugal.

A atriz disse estar assustada com a falta de controle com o conteúdo que as três crianças possam acessar no celular. Ela mencionou o aplicativo Qustodio, que oferece aos pais a possibilidade de monitar o que os filhos estão acessando na internet, além de possibilitar a supervisão do tempo de uso dos aparelhos.