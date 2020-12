Luana Piovani assume que está namorando brasileiro

Luana Piovani , nesta segunda-feira (14), confirmou aos seus seguidores que está namorando. Depois de stories misteriosos em que falava sobre um suposto "boy", a atriz revelou oficialmente o namoro.

"Então, meu povo... vídeo já postado no story mas agora 'eternizado' aqui porque ficou fofa a carinha de triste por deixar as flores mais lindas da minha vida, no hotel. Aí aproveito a ocasião para oficialmente contar que estou namorando. Ele é brasileiro e muito discreto, vocês não o verão por aqui mas terão meu olhos apaixonados e sorridentes compartilhando minhas coisinhas com vocês, como sempre! Meu povo, se fui mais feliz, nao lembro!", escreveu na legenda da publicação.