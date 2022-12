Nasce Aurora, primeira filha de Pedro Scooby e Cintia Dicker

A modelo Cintia Dicker e o surfista Pedro Scooby anunciaram o nascimento de Aurora, primeira filha do relacionamento, na madrugada de terça-feira (27). A confirmação veio do próprio casal, que compartilhou fotos já na sala de parto, mas sem mostrar o rosto da pequena.

"Aurora já está entre nós! Obrigado por todas as mensagens de carinho e amor!", escreveu a dupla na legenda da publicação, recebendo várias mensagens de parabéns pelo nascimento da menina. "Parabéns família, seja bem vinda Aurora", comentou um. "Parabéns irmão, tudo de melhor nessa vida, parabéns família", disse outro.

A bebê é a quarta filha do ex-BBB, que já é pai de Dom, Bem e Liz, frutos do casamento com Luana Piovani. Veja as fotos:

Mais cedo, Pedro Scooby chegou a publicar um vídeo de Cintia dirigindo até a Maternidade Perinatal, no Rio de Janeiro, prestes a dar à luz. "Ó como ela vai para a maternidade! Dirigindo, papai! E aí, tranquila, amor?Isso prova que as mulheres são muito mais evoluídas e fortes que os homens. Se eu estivesse grávido, eu ia de resgate para a maternidade. Ela vai plena", disse ele nos stories do Instagram, confira:

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)