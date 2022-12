Richarlison paraense? ​Bebê nasce na hora do gol da Seleção Brasileira e recebe o nome do atleta

Aos sete meses de uma gravidez marcada pelo risco, a dona de casa Antônia Marcela Miranda de Lima deu à luz ao quinto filho, fruto do relacionamento com o autônomo Antônio Gleibson Rodrigues de Carvalho. O parto ocorreu na Santa Casa de Misericórdia do Pará. O menino nasceu com 2,190 kg e 46 cm de comprimento exatamente às 16h40 da última segunda-feira (5), dia de jogo da Seleção Brasileira, na Copa do Mundo do Catar. E, por este motivo, recebeu o nome de Richarlison.

A escolha foi uma forma de homenagear o jogador e atacante que marcou o terceiro gol do Brasil naquele jogo contra a Coreia do Sul. Antônia recebeu alta nesta quarta-feira (7), e a família voltou para Mosqueiro, distrito de Belém, onde vive.

VEJA MAIS

“A minha esposa entrou para a sala de cirurgia, e o meu filho nasceu bem na hora do gol do Richarlison. Daí as enfermeiras me perguntaram se eu já tinha o nome. Eu disse que iria se chamar Ravi. Então, elas deram a sugestão de colocar Rich​​arlison Ravi. Eu e minha esposa aceitamos. Antes, a gente planejava colocar também o nome dele de Brasil Júnior”, explicou Antônio.

O pai do menino disse que ainda não registrou o filho, mas não pretende mudar de ideia. “Nós não registramos, porque faltava um documento, que era um papel de energia. Mas, a partir de segunda-feira, vamos procurar o cartório para registrar”, afirmou.

Antônio comentou também que a chegada do filho Richarlison trouxe muita alegria para a família toda. “Foi motivo de comemoração para todo mundo. A gravidez da minha esposa era de risco. Ele nasceu de sete meses. Então, o nascimento dele trouxe muita felicidade para a gente”, festejou.

Em um vídeo gravado logo após o parto, Antônio exibe o filho e brinca: “Oi, vovó, eu já nasci. Mais um para a senhora brigar. A fábrica Carvalho fechou”, diz o autônomo, enquanto mostra também a esposa.