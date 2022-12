Filha de Pedro Scooby e Cintia Dicker passa por duas cirurgias: 'momento delicado'

Em meio a polêmicas com Luana Piovani, Pedro Scooby usou seus stories do Instagram, na noite de terça-feira (27), para revelar que Aurora, sua primeira filha com Cintia Dicker, passou por duas cirurgias logo após seu nascimento, na última segunda-feira (26).

"Fala galera. Bom, estou aqui na maternidade, para as pessoas que estão preocupadas, mandando mensagens positivas. Bom, a Aurora passou por uma cirurgia ontem, quando nasceu, e hoje passou por uma outra. Está sendo um momento delicado na minha vida", disse o ex-BBB sem dar detalhes sobre o motivo da cirurgia.

"Por mais que eu seja esse cara positivo, isso tá sendo um momento delicado na minha vida. As pessoas mais próximas de mim já sabiam que isso iria acontecer. Meus filhos sabiam, a mãe deles [Luana Piovani] também. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. E quanto à discussão de internet, eu não vou me pronunciar, porque acho que internet não é um lugar para discutir assuntos de família", completou ele, agradecendo as mensagens positivas.

Mais cedo, antes de se pronunciar, o surfista se envolveu em uma polêmica após sua ex-mulher, Luana Piovani, reclamar de não ter acesso a senha do celular dos filhos para conseguir monitorar o que eles assistem. Na ocasião, ela alegou que os três ganharam um dispositivo de Natal do pai e, ao pedir a senha, Pedro alegou que a atriz queria "mandar na sua casa".

"Toda vez que ele não tem argumento, que ele fica vulnerável porque não tem como argumentar comigo, ele começa a me agredir. Eu tô de saco cheio de ficar passando pano pra malandro [...] Como ele pode achar que não tem problema nenhum o menino assistir o que ele quiser?", contou ela. No entanto, o pai de Aurora compartilhou um print da tela do celular onde mostra que o aparelho tem monitoramento 24 horas. Veja:

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)