Pedro Scooby rebate Luana Piovani e mostra que monitora acesso do celular dos filhos

Pedro Scooby rebateu a ex-mulher, Luana Piovani, depois da atriz criticar o surfista por dar aparelhos celulares para os filhos do ex-casal: Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 7. De forma sucinta, o ex-BBB, que acabou de ser pai pela quarta vez, fruto do relacionamento com Cintia Dicker, publicou um print mostrando que, do celular dele, monitora o que a criançada acessa.

"Monitoramento familiar! Sem mais", escreveu ele, usando um emoji de piscadinha.

Mais cedo, Piovani detonou Scooby sobre a decisão dele de presentear as crianças com os aparelhos. "Ele não me respeita, ele me desrespeita na frente dos meus filhos", diz ela em trecho dos vídeos. A famosa ainda criticou o fato de Dom, o mais velho, assistir a filmes que não são para crianças, como os de violência.