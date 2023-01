Piovani diz que Scooby planeja tomar guarda dos filhos após briga por pensão alimentícia

A briga entre a Luana Piovani e o ex-marido, Pedro Scooby, acerca da criação dos filhos ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira (2), após a atriz vir a público revelar que surfista estaria se recusando a pagar o acordo de pensão das crianças e acusou ele de contratar uma advogada em Portugal para lhe tomar a guarda de Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 7.

VEJA MAIS

Revoltada, Luana publicou um vídeo no Instagram detalhando o ocorrido que chamou de “novela Irresponsabilidade e Incoerência", como batizou a treta com o ex Scooby. Ela afirmou que o atleta está decidido a “pagar o valor que achar justo” na pensão dos três filhos, e considerou a atitude irresponsável e imatura.

Assista ao vídeo:

“Claro que amanhã, dia do Pedro depositar 50% das custas dos nossos filhos, ele esperou esse momento para dizer que vai pagar o que ele acha justo. Ele tira da pensão alimentícia o valor do aluguel, a pessoa que cozinha para os filhos dele e o motorista que leva o Dom para o skate”, iniciou Piovani.

A atriz prosseguiu: “Ele diz que vai contratar um advogado em Portugal. Mulher aqui não vale 10 centavos, porque violência doméstica não dá cadeia e pensão alimentícia é assim [gesticula]. O salário mínimo custa 750 euros, mas só para o motorista levar o Dom para andar de skate eu gasto 400 euros”.

Ainda no vídeo, Luana reclamou que o ex-marido não se preocupa com a educação dos filhos e que ele defende a educação domiciliar, conhecida como homeschooling, por achar que é “simplesmente deixar a criança em frente a um computador”.

Piovani acredita que Scooby tentará tomar seus filhos porque em Portugal a exposição pública de crianças não é bem vista, exatamente o contrário do que costuma ocorrer entre o ex-casal, que não só costuma publicar o dia-a-dia dos três filhos como utiliza a rede social como uma espécie de “cabo de guerra” para trocar farpas e reclamações.

“Ele vai contratar um advogado aqui que vai sugerir: ‘Você está apto a tirar a guarda dos filhos da Luana’. A questão é a seguinte: eu não acho que o Pedro esteja apto a criar os meus três filhos mais o dele recém-nascido, então acho que ele precisa de mim”, finalizou.