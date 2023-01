Pedro Scooby manda 'indireta' para Piovani após briga por pensão: ‘Não sou a favor de bate-boca’

Após Luana Piovani expor nas redes sociais que Pedro Scooby estava planejando tomar a guarda dos três filhos após briga por pensão alimentícia, o surfista utilizou as redes sociais, na noite desta segunda-feira (2), para afirmar que não irá “bater boca na internet” e que quer continuar preservando a privacidade das crianças. O atleta não citou o nome diretamente da ex-mulher, mas pelo “teor” da mensagem internautas acreditam tratar-se de uma indireta para Piovani.

VEJA MAIS

Nos Stories do Instagram, Scooby escreveu a seguinte frase: “Meus filhos são minha prioridade e eles sempre estarão acima de tudo. Não sou a favor desse bate-boca na internet e seguirei preservando a privacidade deles. Obrigado!”.

Entenda a confusão entre Luana Piovani e Pedro Scooby

Ainda nesta segunda-feira, Luana utilizou as redes sociais para revelar que surfista estaria se recusando a pagar o acordo de pensão das crianças e o acusou de contratar uma advogada em Portugal para lhe tomar a guarda de Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 7.

Revoltada, Luana publicou um vídeo no Instagram detalhando o ocorrido que chamou de “novela Irresponsabilidade e Incoerência", como batizou a treta com o ex, Scooby. Ela afirmou que o atleta está decidido a “pagar o valor que achar justo” na pensão dos três filhos, e considerou a atitude irresponsável e imatura.