‘Fantástico’ é acusado de tentar ‘limpar imagem’ de Pedro Scooby em meio à briga com Luana Piovani

Mais um capítulo da “treta” entre Luana Piovani e Pedro Scooby! Após reportagem do “Fantástico” do último domingo (29), que destacou o surfista como “bom pai” ao lado da atual mulher, Cintia Dicker - o casal é pai de Aurora, que passou por uma cirurgia, logo após o parto.

Piovani, que já expôs que o ex-marido usa fotos nuas dela no processo envolvendo os filhos que tiveram juntos, deixou clara a sua insatisfação com o “Fantástico”. A atriz criticou o programa pelas redes sociais por ter dado espaço ao ex-marido na semana mais crítica da briga judicial.

Ela repostou os comentários de seguidores. "Na semana que o Pedro Scooby se mostra um babaca machista ele ganha matéria no Fantástico. Tá no contrato do BBB passada de pano vitalícia?", questionou um seguidor. "Tá rolando limpeza de imagem pro Pedro Scooby no Fantástico, a gestão de crise veio aí", ironizou outro. "Chocadíssimo com a sensibilidade da equipe do Fantástico hoje, ótimo timing para querer humanizar Pedro Scooby 'Doo', de roupa branca, como paizão do ano", ressaltou um terceiro.

No Instagram, Luana detonou a reportagem. "Que feio, que vergonha", escreveu ela.

O caso também repercutiu no Twitter, com internautas que acreditam que a entrevista abordando a paternidade do surfista foi, no mínimo, desnecessária para o momento.