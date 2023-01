Piovani revela que Scooby abriu processo contra ela que contém fotos nuas da atriz

Luana Piovani publicou um vídeo nas suas redes sociais fazendo um desabafo na manhã de hoje, 26. A atriz revelou que o ex-marido, Pedro Scooby, abriu um processo contra ela em Portugal, local que ela mora.

A artista falou no seu perfil no Instagram, que a audiência será na próxima semana. De acordo com Luana, o motivo do processo seria a exposição que ela fez após acusar o surfista de não pagar a pensão dos três filhos, Dom, e os gêmeos Liz e Bem, que ocorreu no início deste mês.

"Uma coisa que marca a minha carreira, é que eu não minto. Jamais seria capaz de falar que uma pessoa fez o que não fez. Não sou leviana, não venho dividir as minhas angústias com vocês por conta das irresponsabilidades do pai dos meus filhos, porque eu gosto, acho graça, ou para bombar, até porque eu que o escolhi como pais dos meus filhos", começou Luana.

"Cheguei aqui no começo da semana, e tinha um processo. Ou seja, o Pedro abriu um processo contra mim e marcou uma audiência semana que vem. Ele está querendo me calar. E eu entendo, porque queima muito o filme dele todas essas vezes que eu venho contar as faltas que ele comete, mas funciona, por isso que eu faço", continuou.

"Aqui em Portugal é um tribunal muito mais favorável a ele. Postei recentemente um caso de agressão onde a juíza deu o veredito que o agressor teria que levar a agredida para jantar (...). Só pra vocês entenderem porque ele abriu esse processo aqui, é mais fácil, o direito das mulheres são pouco defendidos. Se, por acaso eu parar de falar, vocês já sabem o motivo", falou.

A atriz explicou que ao ler o processo identificou que Pedro Scooby a desqualifica como mãe e mulher. Segundo Luana, os documentos possuem fotos dela, nua.

Ela ainda falou que a advogada que a defende cogitou a hipótese do surfista, posteriormente, tentar a guarda das crianças, algo não confirmado por ele.

"Fiquei chocada, que ardiloso, que cruel (...). E aí entendi que preciso matar o Pedro dentro de mim. Fiquei muito chocada, me deu uma sensação de luto e indignação".

"Isso porque já temos tudo sobre a guarda acontecendo no Brasil. A ingratidão é demais. E só lembro da minha vó me dizendo: 'Minha filha, ingratidão é pecado mortal'. É isso, cada um com suas escolhas. Estou aqui, reivindicando meus direitos. Não estou pedindo nada para mim, mas meus filhos. Mas, em nome do nosso das mulheres, eu peço que vocês façam um coro comigo", finalizou Luana.