Ana Carolina sugere amor lésbico a Luisa Sonza e faz paródia de 'Chico'; vídeo

Ana Carolina não perdeu a chance de fazer uma piada com Luísa Sonza após o término polêmico da cantora com Chico Moedas. O comentário aconteceu durante um show na noite da última sexta-feira (20).

VEJA MAIS

Sonza estava na plateia quando Ana Carolina fez uma versão do hit 'Chico', sugerindo que ela se relacione com mulheres. "Tenho umas amigas que são maravilhosas, vou te apresentar. Com o Chico foi cachaça, mas com uma sapata vai ser um quentão", brincou Ana, que ainda continuou. "Luísa caso tu quiseres, tem muitas mulheres pra firmar contigo. E faz barulho por favor, quem concorda comigo". A diva pop reagiu aos gritos à versão. Veja: