Carnaval 2024: movimentação no Aeroporto de Belém deve chegar a 58 mil passageiros

O período do Carnaval 2024 vai intensificar o fluxo de embarque e desembarque de passageiros no Aeroporto Internacional de Belém. De acordo com a Norte da Amazônia Airports, empresa gestora do espaço, a estimativa de movimentação no aeroporto é de 58 mil passageiros, entre os dias 9 e 14 de fevereiro, em 445 voos previstos.

Isso representa um aumento de 19% na movimentação de passageiros e de 14% na movimentação de aeronaves em relação ao ano passado, segundo o levantamento da gestora do aeroporto.

Lugares mais procurados

Os principais destinos dos passageiros, segundo a pesquisa da gestora do Aeroporto de Belém, são:

Destinos internacionais

• Fort Lauderdale, nos Estados Unidos

• Paramaribo, no Suriname.

Destinos nacionais

• Guarulhos (SP),

• Brasília (DF),

• Campinas (SP),

• Fortaleza (CE),

• Macapá (AP).