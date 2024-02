Carnaval 2024: 11 mil pessoas devem passar pelo Terminal Hidroviário

Cerca de 11 mil pessoas devem passar pelo Terminal Hidroviário de Belém (THB), entre os dias 8 e 15 deste mês de fevereiro, período do feriado de Carnaval. A estimativa é da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH).

A expectativa é que a movimentação de embarque e desembarque de passageiros no terminal se intensifique, principalmente, neste final de semana. De acordo com a administração do THB, o fluxo esperado para este ano deve se equiparar ao registrado no mesmo período do ano passado.

Destinos mais procurados

Os destinos mais procurados pelos viajantes continuam sendo os municípios de Soure, Salvaterra, Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, no Arquipélago do Marajó, no norte do Pará, além da Ilha de Mosqueiro, Distrito de Belém.

Os horários e tarifas das viagens podem ser consultados no site da CPH: http://www.cph.pa.gov.br/.