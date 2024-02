Carnaval do Rio de Janeiro: qual o samba-enredo da Imperatriz em 2024?

A Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, ou simplesmente Imperatriz Leopoldinense, é uma das 12 escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro que irão à Marquês de Sapucaí com seus sambas-enredo para, além da diversão, claro, disputar o título do carnaval carioca 2024. A Escola foi a grande campeã da edição de 2023.

Neste ano, as escolas se apresentarão no domingo (11) e segunda-feira (12), respectivamente. Abaixo, confira o samba-enredo da Grande Rio, que contará o tema nas roupas, músicas e estruturas no sambódromo do Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

Qual o samba-enredo da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval 2024?

O samba-enredo da Imperatriz Leopoldinense em 2024 foi escrito pelos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad. A Escola irá até a passarela carioca com o samba-enredo: "Com a sorte virada pra lua, segundo o testamento da cigana Esmeralda". A Imperatriz, que venceu em 2023, busca o bicampeonato com inspiração na cigana escrita há mais de 100 anos por Leandro Gomes de Barros.

Esmeralda tem como testamento uma espécie de manual aonde escreveu todas as formas de ler a sina de uma pessoa, desde pelas linhas na palma da mão, até pelo conteúdo de um sonho.

"Ê Cigana, a caravana está em festa / Tem fogueira, dança e seresta / Nesta avenida da ilusão / Ao som de violão e violino / O verso da mais pura inspiração / Descobri seu testamento e fiz um manual / Sonhei a vida feito carnaval / Em devaneios e magia / Cerquei por todos os lados, / Riscando a fé no talão / Apostei na coroa e no coração", diz um trecho do samba da escola.

(*Estagiário de jornalismo Gabriel Bentes sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)