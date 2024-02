Carnaval do Rio de Janeiro: qual o samba-enredo da Unidos da Tijuca em 2024?

A Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Tijuca, ou simplesmente Unidos da Tijuca, é uma das 12 escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro que irão à Marquês de Sapucaí com seus sambas-enredo para, além da diversão, claro, disputar o título do carnaval carioca 2024.

Neste ano, as escolas se apresentarão no domingo (11) e segunda-feira (12), respectivamente. Abaixo, confira o samba-enredo da Grande Rio, que contará o tema nas roupas, músicas e estruturas no sambódromo do Rio de Janeiro.

Qual o samba-enredo da Unidos da Tijuca no Carnaval 2024?

O samba-enredo da Unidos da Tijuca em 2024 foi escrito pelo carnavalesco Alexandre Louzada.

Neste ano, a Escola vai homenagear a história e as lendas de Portugal. Temas como Terra de José Saramago, Luiz Vaz de Camões, da Virgem de Fátima e vários outros personagens e divindades também serão homenageados. A escola vai retratar o enredo "O Conto de Fados", uma reverência ao estilo musical icônico da cultura portuguesa.

"Um samba fadado / Ao mar do outro lado / A pescar histórias, memória ancestral / Viaja na bruma da branca espuma / Pra encantar no Carnaval", diz um trecho do samba, que volta no passado na época em que o reino mítico de Portugal era conhecido como "Ofiússa" pelos antigos gregos, que significa terra das serpentes.

(*Estagiário de jornalismo Gabriel Bentes sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)