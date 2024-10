Fafá de Belém canta 'Senhora da Berlinda' para promesseiros do Círio

A cantora paraense Fafá de Belém participa, tradicionalmente, do Círio de Nazaré. A cantora realiza uma apresentação para os romeiros e promesseiros durante a procissão. Nas imagens, Fafá canta “Senhora da Berlinda” na Varanda de Nazaré.

Fafá de Belém é figura importante no Círio. Na sexta (11), ela organizou o Sarau da Fafá, parte das comemorações da Varanda de Nazaré 2024, que antecede as principais procissões do Círio de Nazaré.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)