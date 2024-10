Estações da corda começam a chegar para a grande procissão do Círio de Nazaré em Belém

As estações da corda, que é um dos maiores símbolos do Círio de Nazaré, começaram a chegar por volta de 5h45 em frente à Catedral Metropolitana de Belém, de onde parte a principal das 14 procissões da festividade. Os romeiros, muitos que estão desde o Traslado na noite de sábado, 12, vivem a expectativa para o início da romaria e o pagamento de promessas.

A corda do Círio foi feita, pelo segundo ano consecutivo, totalmente no Pará, a partir de uma composição de fibras de malva e juta, todas elas cultivadas na região Amazônica.As estações da corda do Círio são estruturas de duralumínio que ajudam a dar ritmo e tração à corda durante as romarias. Elas são divididas em cinco estações e em cada uma delas estão os “Evangelizadores da Corda”, que estimulam os romeiros com orações, cânticos e palavras de ordem.

A previsão da Arquidiocese de Belém é que o Círio iniciem, oficialmente, às 7h. No ano passado, a missa que antecede a procissão terminou bem a tempo. A expectativa é que a romaria comece sem atrasos.