Corda do Círio é cortada por fiéis na Avenida Nazaré

A corda do Círio 2024 acaba de ser cortada por fiéis durante a procissão desta manhã (13). Mesmo após muitos pedidos do público, grande parte do objeto religioso foi retirado nas estações 3, 4 e 5 durante o traslado.

Após o corte do objeto que puxa a berlinda de Nossa Senhora de Nazaré, os fiéis seguem na Avenida Nazaré, percorrendo cerca de 2 km da procissão. São cerca de 2 milhões de pessoas caminhando e pagando promessas com destino à Praça Santuário, onde encerra a procissão.