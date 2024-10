Círio 2024: Estudantes agradecem à Nossa Senhora de Nazaré por graças alcançadas

A grande procissão do Círio de Nazaré 2024 é marcada por inúmeros estudantes que fazem promessas à Nossa Senhora de Nazaré e tiveram seus pedidos atendidos. Uma dessas promesseiras é Priscila Silva, graduanda em psicologia, de 32 anos.

Acompanhe o Círio 2024

A estudante acompanha a procissão vestida com um jaleco em sinal de agradecimento por ter conseguido uma bolsa de estudos. Moradora do bairro da Guanabara, em Ananindeua, Priscila venceu as dificuldades e pediu a intercessão da Virgem de Nazaré para conseguir passar em uma faculdade. O pedido foi atendido e agora a devota agradece pela graça.

"Eu sempre tive vontade de estudar, só que não tive motivação. Então, eu me agarrei à minha fé em Nossa Senhora, pedi a ela, até porque eu não tenho muito tempo, mas, mesmo diante disso, eu consegui estudar e estou indo", declarou Priscila Silva.

Além dela, Valeriane Santos, de 23 anos, é estudante de Serviço Social e natural de Barcarena. A prece dela foi feita em favor do pai, que estava internado e corria o risco de ter a perna amputada após sofrer um grave acidente. Com isso, a paraense pediu pela recuperação do pai.

Valeriane foi cumprir a promessa que fez no Círio do ano passado, quando o pai dela estava na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Após um longo tratamento e cinco cirurgias, o pai foi curado.

"No ano passado, meu pai sofreu um acidente gravíssimo e machucou muito a perna dele. Pensamos que ele ia perder a perna. No Círio do ano passado, ele estava na UTI e eu fiz o pedido a Nossa Senhora para que intercedesse diante de Jesus para que ele não perdesse a perna. Foi um tratamento longo, mas, graças a Deus, ele não perdeu e eu vim agradecer a Ela [Nossa Senhora] por essa graça alcançada", contou Valeriane Santos.