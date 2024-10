Círio 2024: Devoto paga promessa na grande procissão com uma bacia de açaí na cabeça

As histórias encontradas durante a grande procissão do Círio de Nazaré são diversas e muito emocionantes. Cada fiel tem uma relação de fé particular com a Padroeira dos Paraenses. Neste ano, a equipe de O Liberal encontrou seu Ronaldo Lobo, aposentado, acompanhando a procissão com uma bacia de açaí na cabeça.

Acompanhe o Círio 2024

O ato foi a forma que seu Ronaldo encontrou para agradecer a Nossa Senhora de Nazaré pelo pedido atendido. Há 17 anos, o promesseiro veio para Belém em busca de emprego e prometeu que, se conseguisse, faria o trajeto do Círio com a bacia de açaí na cabeça.

Assim, no seu próprio ritmo, seu Ronaldo cumpre a promessa e carrega consigo a gratidão à santa pela intercessão.

(Ana Laura Carvalho / O Liberal)

Como devoto, milhares de pessoas se superam e fazem seus atos de fé, devoção e agradecimento à Virgem de Nazaré por uma graça alcançada, que vai desde um emprego a um sonho realizado.

No Círio, as histórias de fé podem até se confundir pelas semelhanças, mas são únicas e especiais para cada um que as vive.